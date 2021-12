Schutz vor Cyberkriminellen So bewahrst du deine Bitcoins (und andere Kryptowährungen) sicher auf

Am sichersten ist die Verwahrung von Kryptowährungen in der eigenen Wallet. Wir erklären, wie’s funktioniert – und was es zu beachten gibt.

Hackerangriffe auf Krypto-Börsen machen immer wieder Schlagzeilen. Wer bei der Verwahrung seiner Kryptowährungen die Diebstahlrisiken möglichst gering halten möchte, setzt auf seine eigene Wallet. Wir erklären, wie’s funktioniert – und was es zu beachten gibt. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.