Gold freundlicher

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.774 auf 1.783 $/oz. Heute Morgen kann sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter befestigen und notiert aktuell mit 1.785 $/oz um 13 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben leicht nach. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundesregierung beschließt eine Impfpflicht für Pflegeberufe, die ab Mitte März umgesetzt werden soll.Für Beschäftigte, die kein Impfabonnement mit unbegrenzter Laufzeit und einem nicht zugelassenen und offensichtlich wenig wirksamen Arzneimittel abschließen wollen, bedeutet das ein Berufsverbot und damit die Aufhebung eines Grundrechts.Für die Pflegerinnen und Pfleger bedeutet das eine Verschärfung der Pflegesituation mit noch mehr Überlastung, da einige aus ihrem Beruf ausscheiden werden.Für die Patienten bedeutet das eine noch schlechtere Versorgung mit der Folge von Pflegemängeln und damit verbundenem Leid und Todesfolge.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 50.807 Euro/kg, Vortag 50.466 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber erholt sich (aktueller Preis 22,19 $/oz, Vortag 21,84 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 938 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.711 $/oz, Vortag 1.746 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,32 $/barrel, Vortag 74,04 $/barrel).