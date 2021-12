Im Jahr 2022 will Texas Instruments (TI) mit dem Bau von zwei neuen Fabriken in seiner Heimat beginnen. Zwei weitere Werke könnten im Norden von Texas später noch dazukommen, teilte der siebtgrößte Chiphersteller der Welt mit. Bis zu 30 Milliarden Dollar werde der US-Konzern in der Kleinstadt Sherman investieren, sagte Vorstandschef Rick Templeton. So wie TI rüsten sich Halbleiterkonzerne weltweit für ein stark wachsendes Geschäft. Wann der gewaltige Aufschwung der Halbleiterbranche endet, vermag derzeit niemand zu sagen. Über die Zyklen hinweg versucht TI für die Aktionäre die Kennzahl „Free Cashflow pro Aktie“ konstant steigen zu lassen. Neben dem organischen Wachstum wird diese Kennzahl auch durch Aktienrückkäufe erhöht. Das hat seit 2004 zu einem jährlichen Wachstum der Kennzahl von 12 Prozent geführt.

.

Zum Chart

.

Der breite Boom im Chipsektor schlägt sich auch auf den Aktienkurs von TI nieder. Seit dem coronabedingten Sell Off Mitte März 2020 verdoppelte sich der Kurs von 93,10 US-Dollar auf 196 US-Dollar im Dezember 2021. Das jährliche, prozentuelle Wachstum des Kurses hat mit Fortdauer des Anstieges leicht nachgelassen, was in einer logarithmischen Skala zu einem degressiven Verlauf führt. Dennoch ist der Kursverlauf nach oben gerichtet, was auch mittelfristig so bleiben sollte. Ein wenig Probleme bereitet das Niveau am All Time High, das rund um die Magic Number von 200 US-Dollar schon fünf Mal getestet wurde. Nachdem der Kurs nach oben drängt, wird ein überschreiten dieser Zone immer wahrscheinlicher. Auch die Position im unteren Viertel des Trendkanals spricht für ein weiteres Aufholpotenzial der Kursentwicklung. Auf der Unterseite kommt es zu einer Überschneidung des Trendkanals mit dem Widerstand bei 191,84 US-Dollar, was den Verlauf eingrenzen sollte.