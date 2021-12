Nur von kurzen Erholungsphasen unterbrochen geht es bei der VW Vz.-Aktie (ISIN: DE0007664039) seit ihrem Jahreshoch vom 18. März 2021 bei 252 Euro langsam aber sicher nach unten. Unter anderem drückten der Chipmangel und die daraus resultierende Drosselung der Produktion, die Streitigkeiten im Konzernmanagement und die generelle Schwäche des Marktes den Aktienkurs bis zum 30. November 2021 unter die Marke von 160 Euro. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie allerdings wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 183 Euro erholen.

Wegen der hohen Investitionen in die E-Mobilität und den scheinbar beigelegten Diskussionen im Vorstand des Konzerns bekräftigten Experten in den neuesten Analyse mit Kurszielen von bis zu 301 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Niveau vom Anfang November im Bereich von 195 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.