Kann Kolumbien mit dem Kupferreichtum des Kongo konkurrieren? Das kann heute noch niemand sagen. Geologisch gesehen ist es zumindest nicht ausgeschlossen, auch wenn Kolumbien bis dato eher für seine Gold- und Kohleminen bekannt ist. Die systematische Suche nach Kupfer wurde zum Teil auch wegen der politischen Unsicherheiten in der jüngsten Vergangenheit nie systematisch vorangetrieben. Der Kupferexplorer Max Resource (TSX.V: MXR; FRA: M1D2) ist gerade dabei das zu ändern und ist auf bestem Weg, den Kupferreichtum von Kolumbiens Nord-Westen zu beweisen.

An vier Stellen entlang des mehr als 90 Kilometer langen Cesar-Kupfer-Korridors (siehe Abbildung 1) hat Max bisher hochgradige Kupfervorkommen in schichtgebundener Form gefunden. Geologisch gesehen, interpretiert Max die sedimentgebundene, schichtförmige Kupfer-Silber-Mineralisierung im Cesar-Becken als verwandt mit dem Zentralafrikanischen Kupfergürtel im Kongo und den Kupferschiefer-Lagerstätten in Polen.