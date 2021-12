Was war passiert? Am 26. Oktober teilte der Indexbetreiber, die Deutsche Börse, mit, dass die Deutsche Wohnen am 29. Oktober aus dem DAX ausscheiden werde. Grund: Eine zweite Annahmefrist für die Übernahme durch die Vonovia war abgelaufen, die Vonovia nunmehr mit 87,71 Prozent an Deutsche Wohnen beteiligt. „Daraus ergab sich für die Deutsche Wohnen ein rechnerischer Streubesitz von 4,99 %, womit sich das Unternehmen nicht mehr für die DAX Auswahlindizes qualifizierte“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Börse gegenüber wallstreet:online die Entscheidung.

Nach Informationen des Handelsblatts hatte Deutsche Wohnen zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits einen Anstieg der verfügbaren Aktien bekanntgegeben – durch vorzeitige Ausübung einer Wandelanleihe. Der Streubesitz wäre unter diesen Voraussetzungen gar nicht erst unter die Zehn-Prozent Marke gefallen. „Zum Zeitpunkt der Entscheidung wurden die üblichen, oben genannten Datenquellen genutzt und alle Informationen sorgfältig geprüft. Weitere unabhängig überprüfbare Informationen lagen nicht vor“, heißt es dazu von der Deutschen Börse.

Die Deutsche Börse registrierte die Änderung der Aktien-Anzahl erst wenige Tage später und nahm die Deutsche Wohnen umgehend wieder in die Rangliste für eine Indexplatzierung auf. Anfang Dezember folgte die Entscheidung, dass die Deutsche Wohnen ab dem 20. Dezember in den MDAX umziehen wird.

Für Aktionärsschützer Michael Kunert ist der Vorgang ein Ärgernis. Zwar möge die Börse „formaljuristisch“ im Recht gewesen sein. Aber dennoch: „Alle Marktteilnehmer konnten aufgrund der öffentlich bekannten Informationen davon ausgehen, dass die Deutsche Wohnen nicht zu diesem Zeitpunkt aus dem DAX ausscheiden und, dass es einen nahtlosen Übergang in den MDAX geben würde. Schon durch den Übernahmeprospekt von Vonovia war bekannt, dass der Streubesitz wegen der Grunderwerbssteuer nicht unter zehn Prozent sinken kann“, sagt Kunert. Mit mehr Fingerspitzengefühl und einer transparenten Kommunikation durch die Börse hätte ein Kurseinbruch wahrscheinlich verhindert werden können, so Kunert weiter.

Die Übernahme von Deutsche Wohnen (158.000 Wohneinheiten) durch den Marktführer Vonovia (415.000 Einheiten) war nach mehreren vergeblichen Versuchen im Oktober dieses Jahres beschlossen worden. Gemeinsam ist das Immobilienportfolio der beiden Unternehmen mehr als 80 Milliarden Euro wert.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion