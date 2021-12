Zuvor hatten die Aktien von Snowflake eine Abwärtskorrektur seit dem Verlaufshoch Mitte November im Bereich von 400,00 Dollar durchgeführt. Seit dem Verlaufstief bei 305,61 Dollar konnten die Titel aber wieder ansteigen und dabei auch den wichtigen 50er-EMA zurückerobern. Und damit ein Stärkesignal generieren. Solange sich die Aktien von Snowflake über dem 50er-EMA halten können, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Wobei die nächste Anlaufmarke erneut am Widerstand bei 400,00 Dollar zu sehen wäre. Darüber wäre ein Hochlauf bis 450,00 Dollar zu erwarten. Es bietet sich eine Long-Chance in Trendrichtung auf die Aktien von Snowflake an.