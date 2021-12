Auch im zurückliegenden Jahr wurde das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben maßgeblich durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Die Aktienmärkte, inklusive des deutschen Leitindex DAX, haben auf Jahressicht zwar außerordentlich positiv performt und erreichten zeitweise neue Rekordstände. Dennoch war die Pandemie für Privatanleger in 2021 immer noch das bestimmende Thema. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum.

Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie 2021 in ihrer Investitionsentscheidung maßgeblich von der Covid-19-Pandemie beeinflusst wurden – im positiven sowie im negativen Sinne. Ein weiteres, für Privatanleger entscheidendes Thema, das indirekt auch mit der Pandemie zusammenhängt, sind Lieferengpässe aufgrund von Rohstoffknappheit und abgerissenen Lieferketten. Für 20 % der Befragten war dieser Aspekt maßgeblich für die Investitionsentscheidung des sich zum Ende neigenden Jahres.

Kurzfristige Themen spielen kaum eine Rolle

Interessant ist, dass spezifische Kapitalmarktthemen eher wenig Einfluss auf die Anlageentscheidung bei den Umfrageteilnehmer hatten: So war die Erweiterung des DAX und der Hype um sogenannte Meme-Aktien wie GameStop für jeweils nur 4 % der Befragten maßgeblich für ihre Investitionsentscheidung. Selbst die staatliche Intervention in China hatte mit 10 % der Stimmen für die Anleger höhere Brisanz. Die Bundestagswahl im Herbst 2021 hatte für rund 6 % einen Einfluss – das Thema Bitcoin und Kryptoassets beschäftigte mehr als 7 % der Umfrageteilnehmer.

„Der Dezember eignet sich besonders, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Die Pandemie als langfristig prägendes Thema beherrschte nach wie vor das Anlageverhalten bei Privatanlegern, wie die aktuellen Ergebnisse der wallstreet:online-Umfrage in ihrer Deutlichkeit zeigen. Obwohl 2021 am Kapitalmarkt viel passiert ist, spielen kurzfristigere Themen bei Aktiensparern offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle. So wurde der DAX von 30 auf 40 Titel erweitert – ein Meilenstein in der Geschichte der Deutschen Börse.

Der Hype um Meme-Aktien zu Beginn des Jahres und das zunehmende Interesse deutscher Kleinanleger am Aktienmarkt, waren für die Finanzbranche ebenfalls von hoher Bedeutung. Rückblickend scheinen diese Themen für Privatanleger aber in den vergangenen zwölf Monaten weniger relevant gewesen zu sein. Dass die Bundestagswahl im Vergleich als irrelevant angesehen wird, verwundert dagegen nicht so sehr. Denn wie sagt man so schön: „Politische Börsen haben kurze Beine“, kommentiert Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG und der wallstreet:online capital AG, die nicht repräsentativen Umfrageergebnisse.

Zum Vorgehen:

Monatlich befragt wallstreet:online seine Community zu aktuellen Geschehnissen rund um die Themen Anlage, Börsen und Aktien. Insgesamt beteiligten sich 3.532 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage aus der letzten Novemberwoche 2021. Die Frage des Monats lautete: „Welche Themen haben Ihre Investitionsentscheidung im zurückliegenden Jahr maßgeblich beeinflusst – positiv sowie negativ?“ (Zahlen in Klammern entsprechen den gegebenen Antworten in Prozent und absolut) (a) Die COVID-19-Pandemie (50,51% / 943), (b) Der Hype um Meme-Aktien zu Beginn des Jahres (4,12% / 77), (c) Erweiterung zum DAX-40 (4,02 % / 75), (d) Bitcoin & Co. (7,77 % / 145), (e) Die Bundestagswahl im September (6,43 %/120) (f) Lieferengpässe aufgrund von Rohstoffknappheit (20 % / 367) (g) Staatsintervention in China (10%/ 182).

