Aktien – Die Woche der Notenbanken

Deutlich stärker als der Dax konnte der Kurs der Porsche Holding zulegen, nämlich um 11,1 Prozent auf Wochensicht. Die Gesellschaft, die die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen-Konzern hält, profitierte unter anderem von Spekulationen, VW könnte die Sportwagentochter Porsche, die nicht mit der Porsche Holding verwechselt werden darf, an die Börse bringen. Die Titel von Volkswagen selbst legten auf Wochensicht um 10,4 Prozent zu. Der Kursrutsch um 12,7 Prozent bei Daimler war eher rechnerisch und auf den Börsengang der abgespalteten Lkw-Tochter Daimler Truck zurückzuführen. Die Daimler-Aktionäre hatten für je zwei Daimler-Aktien eine Daimler-Truck-Aktie erhalten.

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche merklich nachgegeben. Der gestiegene Optimismus der Anleger in Bezug auf die Konjunkturentwicklung, der durch einige Wirtschaftsdaten befeuert wurde, sowie ein Nachlassen der Bedenken in Bezug auf die Omikron-Variante ließen die als sicher geltenden Bundespapiere weniger attraktiv erscheinen. In der Folge zog die Rendite der marktbestimmenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von -0,39 auf -0,35 Prozent an. Die Umlaufrendite rückte von -0,46 auf -0,42 Prozent vor.