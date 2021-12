Seit Freitag, 10.12., an ist der Kurszettel um einen aussichtsreichen Blue Chip länger: Daimler spaltet die Bus- und Lkw-Sparte ab. Der neue Konzern firmiert als Daimler Truck. Aufspaltungen sind derzeit an der Börse en vogue. Beispielsweise hat Siemens Töchter wie Infineon, Siemens Energy und Siemens Heatlhineers erfolgreich an die Börse gebracht. In den USA sorgte zuletzt der traditionsreiche Mischkonzern General Electric für Überraschung mit der Ankündigung einer Aufspaltung in drei Teile. Auch bei Daimler sind die Anleger hellauf begeistert, so hat der Kurs seit Jahresbeginn rund 50% zugelegt, während die Wettbewerber VW und BMW lediglich 20 bzw. 26% zulegten. Mit der Aufspaltung des Unternehmens möchten die Stuttgarter verborgene Schätze heben. Entscheidend ist, daß das neue Unternehmen zuvor für die Börse fit gemacht wurde. Beispielsweise durch Kostensenkungen, so reduzierte man die Zahl der Beschäftigen. Eine Steigerung der Effizienz stand ganz oben auf der Agenda. So hat Daimler Truck die Zahl der Lkw-Basismodelle von 140 auf nur noch 100 reduziert. Mit anderen Worten: Daimler Truck wird profitabler. Die Umsatzrendite (Ebitda) soll im nächsten Jahr in einer Bandbreite zwischen 7 und 9% landen, während der Vorstand im laufenden Turnus eine Range zwischen 6 und 8% ins Visier nimmt. Während Daimler Truck in Nordamerika schöne Margen abliefert, sollte das Geschäft in Europa, Brasilien und Asien rentabler sein. Am profitabelsten sind die schwedischen Wettbewerber Scania und Volvo, deren Margen in der Regel über 10% liegen. Dieses Niveau strebt Daimler Truck bis 2025 an. Die Zukunftsplanung ist ehrgeizig, in einigen Jahren sollen die Brummis keine klimaschädlichen Abgase mehr ausstoßen. Eine höhere Profitablität versprechen sich die Schwaben auch mit einem Ausbau des Servicegeschäfts, einschließlich der Finanzdienstleistungen von derzeit 30 auf 50%. Vor allem das Geschäft in Europa und Brasilien muß geboostert werden. Im letzten Jahr war auf diesen Märkten die Umsatzrendite auf 1,7% abgerutscht. Die Einsparungen an Personalkosten werden mit 120 Millionen beziffert, die Sachkosten sollen bis 2025 um 200 Millionen gekürzt werden. Das Geschäft brummt. Trotz Halbleitermangels. Das dadurch verknappte Angebot hält die Preise oben. Der Vorstand hat sogar Preiserhöhungen angekündigt. Ein ähnlicher Effekt bei der dreimal so großen Pkw-Sparte, die als Mercedes Benz firmieren wird. Trotz um 30% eingebrochenen Pkw-Absatz stieg der operative Gewinn um 17% auf 3,6 Milliarden. Das gelang durch den richtigen Produktmix. Die knappen Chips wurden bevorzugt in margenstarke Luxusfahrzeuge verbaut. Für je zwei Anteilsscheine von Daimler erhalten Aktionäre eine Aktie der Sparte Daimler Truck. Die WKN lautet: DTROCK. Fazit: Spin-offs sind häufig eine Erfolgsstory. Daimler Truck hat das Potential dazu!