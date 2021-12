Maritime Resources verkauft Royalty-Portfolio an Nomad Royalty

Maritime Resources (0,13 CAD | CA57035U1021) hat einen Vereinbarung mit der Nomad Royalty Company zum Verkauf eines Portfolios von Royalty-Rechten in Québec, British Columbia und Ontario geschlossen. Durch den Verkauf fließen Maritime Resources 1 MIo. US-Dollar zu, zahlbar in Nomad-Aktien. Das Portfolio besteht aus Royalties, die Maritime beim Kauf der Verarbeitungsanlage Nugget Pond im Frühjahr im Paket miterworben hatte. Für das Unternehmen haben sie daher für die künftige Entwicklung keine größere Bedeutung.

Maritime Resources gelingt der nächste smarte Move. Die Kanadier verkaufen ein nicht benötigtes Royalty-Portfolio an Nomad Royalty . Dadurch fließen dem Unternehmen eine Mio. US-Dollar in Aktien zu.

Maritime Resources: Minenbau im Fokus

Denn Maritime Resources plant den Bau der eigenen Goldmine auf dem Flaggschiffprojekt Hammerdown in Neufundland. Laut der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsstudie aus dem Jahr 2020 will man eine Produktion von knapp 60.000 Unzen Gold pro Jahr für die ersten fünf Jahre erreichen. Als Capex wird mit 57 Mio. CAD gerechnet. Mit Nugget Pond hat das Unternehmen bereits eine eigene Verarbeitungsanlage gekauft sowie die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Legt man einen Goldpreis von 1.700 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 115 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von umgerechnet rund 40 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Produktionskosten sollen bei unter 1.000 US-Dollar je Unze liegen. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Das gleiche Kursziel sehen auch die Analysten von iA Securities und Sprott Equity Research. Maritime hat erst jüngst mit den vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Mine begonnen (siehe hier). Im Q2 2022 will Maritime zudem eine Machbarkeitsstudie für Hammerdown vorlegen.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,13 CAD

Börsenwert: 55 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 426,9 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$), Sprott Equity Research (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital