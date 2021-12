Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des südafrikanischen Goldproduzenten Gold Fields hatten wir am 27.11. mit „Sieht charttechnisch gut aus“. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen und wir müssen bei der Bewertung der Lage ein paar Abstriche machen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Gold Fields drehte Anfang November im Bereich von 9 US-Dollar nach oben ab und entwickelte in der Folgezeit beachtliche Aufwärtsdynamik. Der Sprung über die 9,5 US-Dollar verlieh dem Vorstoß weitere Relevanz. Die Bewegung über die 10,0 US-Dollar und 10,4 US-Dollar hinweg öffnete der Aktie die Tür in Richtung markante Mai-Hochs bei 12,0 US-Dollar / 12,5 US-Dollar. Bis auf 11+ US-Dollar dehnte Gold Fields den Vorstoß bereits aus, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Aus charttechnischer Sicht sollte die aktuelle Konsolidierung auf den Bereich 10,4 US-Dollar / 10,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 10,0 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. […]“

In der Folgezeit konnte Gold Fields zunächst die eminent wichtige Zone 10,4 / 10,0 US-Dollar verteidigen. Damit legte sie den Grundstein für einen veritablen Zwischensprint in Richtung 11,7+ US-Dollar. Diesem ging jedoch Anfang Dezember die Luft aus. Zuletzt verschärfte sich das Korrekturszenario. Die Aktie durchbrach die Zone 10,4 US-Dollar / 10,0 US-Dollar.

Die Hoffnung (zumindest aus bullischer Sicht) ruht nun auf dem Unterstützungsbereich um 9,5 US-Dollar. Dieser wird gegenwärtig von der 200-Tage-Linie verstärkt. Sollte es darunter gehen, ist mit einer weiteren Ausdehnung der Korrekturbewegung auf 9,0 US-Dollar oder gar 8,0 US-Dollar zu rechnen. Um dieses Szenario abzuwenden, muss die Aktie über die 10,4 US-Dollar zurückkehren.

Kurzum. Die aktuelle Entwicklung bei Gold kann den Produzenten keine positiven Impulse geben. Gold Fields selbst ringt aktuell um den Verbleib oberhalb von 9,5 US-Dollar. Darunter sollte es besser nicht gehen. Auf der Oberseite gilt es, den Widerstandsbereich 10,0 US-Dollar / 10,4 US-Dollar zurückzuerobern, um das Chartbild wieder aufzuhellen.