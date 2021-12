Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Schauen wir zunächst auf den Branchenprimus in Deutschland, HAPAG-LLOYD (WKN: HLA G47). Das Geschäftsjahr 2021 ist bisher beeindruckend verlaufen. Wer sonst kann von sich behaupten, den Gewinn verzehnfacht zu haben? Nach den ersten drei Quartalen stehen diese Erfolgskennzahlen in den Büchern. Dafür gibt es einen konkreten Grund: Die Charterraten haben sich dieses Jahr signifikant verteuert. Charterraten sind die Preise für die Vermietung von Frachtschiffen. Sie haben sich im Laufe des Jahres verdreifacht. Eine Normalisierung ist nicht in Sicht, da es weltweit schlicht an Kapazitäten mangelt. Es ist nicht zu erwarten, dass sich das vor 2023 ändert. Die Preisexplosion bei den Charterraten schlägt sich erst mit einer gewissen Verzögerung in den Charterverträgen nieder. Erst nach neuen Vertragsverhandlungen kommt es zu deutlich höheren Einnahmen, während die Kostenbasis unverändert bleibt. Genau davon profitieren die weltweiten Containerlogistiker jetzt. Das ist auch der Börse nicht verborgen geblieben. Die Kursentwicklung auch von HAPAG-LLOYD war insbesondere im ersten Halbjahr beeindruckend. Im Chart sieht das so aus: