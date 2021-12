Von den diesjährigen Rekordhochs bei 252,20 Euro aus Anfang dieses Jahres hat sich die Volkswagen-Aktie sichtlich entfernt und gab in der Spitze auf 160,00 Euro nach. Doch genau im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 167,00 Euro gelang es eine temporäre Trendwende zu vollziehen und an den EMA 50 um 188,86 Euro zuzulegen. Noch allerdings dominiert ein Abwärtstrend das Handelsgeschehen in der Aktie, erst ein Kurssprung darüber dürfte weitere Zugewinne erlauben zu vollziehen.

Aktie genießt Käuferzulauf

Um von einem temporären Kaufsignal in Richtung des Hauptabwärtstrends bestehend seit Anfang dieses Jahres um 220,00 Euro zu profitieren, sollte erst ein nachhaltiger Anstieg mindestens über ein Niveau von 196,00 Euro abgewartet werden. Erstes Zielniveau würde die Kursspitze aus Ende Oktober bei 208,35 Euro darstellen, darüber aber erst der übergeordnete Abwärtstrend. Zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 ist die Volkswagen-Aktie dagegen als neutral zu bewerten. Unterhalb von 160,00 Euro würden allerdings die Rückfallrisiken zurück auf 145,18 und grob 125,00 Euro stark zulegen.