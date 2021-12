Insgesamt lässt sich seit Jahren ein intakter Aufwärtstrend erkennen, selbst der Corona-Crash sagte nur für einen vergleichsweise kleinen Rückgang der Notierung hin. An das Kaufinteresse eines DAX-Titels konnte das Papier zwar im abgelaufenen Jahr nicht anknüpfen, erst im Frühjahr dieses Jahres kam es zu einer massiven Trendbeschleunigung auf einen Wert von 116,15 Euro. Seit Anfang November konsolidiert Nemetschek seine vorherige Aufwärtsphase in einem leicht abfallenden Abwärtstrend aus und sammelt offenbar Kräfte für einen baldigen Ausbruch.

Käufer wieder zur Stelle

Erst eine nachhaltige Auflösung des laufenden Abwärtstrends mit einem Kursanstieg mindestens über 114,15 Euro dürfte der Nemetschek-Aktie das erforderliche Momentum für frische Verlaufshochs verleihen, ein Anstieg an 120,00 Euro und darüber sogar 138,55 Euro wäre in einem Ausbruchszenario denkbar. Für diesen Fall könnte dann ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA9WXU eine überdurchschnittliche Renditechance einbringen. Gerät das Papier dagegen in Turbulenzen und fällt unter 100,00 Euro zurück, ließe das Rückschlüsse auf eine Konsolidierung auf rund 90,00 Euro zu, darunter könnte sogar der Unterstützungsbereich aus Anfang Oktober um 80,00 Euro als Support herhalten.