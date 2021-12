In den letzten Handelstagen und –wochen war mit der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold kein Blumentopf zu gewinnen. Nach dem vergeblichen Versuch, über die 7,0 US-Dollar auszubrechen, schaltete die Aktie in den Rückwärtsgang.

Bereits unsere letzte Kommentierung zu Kinross Gold überschrieben wir mit „Aktie unter Druck“. Das war am 28.11.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Mit dem Erreichen der 6,0 US-Dollar ist die Korrektur nun in eine wichtige Phase eingetreten. Die Marke von 6,0 US-Dollar hat eine große Bedeutung als Unterstützung. Darunter sollte es demnach nicht gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 5,8 US-Dollar und 5,6 US-Dollar gerechnet werden. Selbst ein erneutes Anlaufen des markanten September-Tiefs (5+ US-Dollar) wäre dann nicht auszuschließen. Um aus charttechnischer Sicht für Entlastung zu sorgen, muss Kinross Gold über die 6,5 US-Dollar zurückkehren.“



Die Marke von 6,0 US-Dollar vermochte es nicht, der Korrektur Einhalt zu gebieten. Die Aktie brach durch und generierte damit ein frisches Verkaufssignal. Unterstützung um Unterstützung ging in der Folgezeit verloren. Deren Verlust befeuerte die Abwärtsbewegung aufs Neue. Im Ergebnis läuft Kinross Gold nun das Niveau (5+ US-Dollar) des markanten September-Tiefs an.

Wir haben die aus charttechnischer Sicht durchaus als prekär zu bezeichnende Situation in einem 3-Jahres-Chart dargestellt.

Die Relevanz der Zone um 5,2 US-Dollar / 5,0 US-Dollar tritt hier sehr deutlich zu Tage. Ein Rücksetzer unter diese gut ausgebaute Unterstützung könnte eine Ausdehnung der Bewegung auf 4,5 US-Dollar und 4,0 US-Dollar provozieren.

Kurzum. Kinross Gold erreicht mit dem Bereich 5,2 / 5,0 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone. Die Aktie ist aus technischer Sicht überverkauft. Vor diesem Hintergrund sind Gegenstöße auf der Oberseite nicht auszuschließen. Diese erlangen jedoch erst Bedeutung, sollten sie Kinross Gold über die 5,6 US-Dollar – idealerweise über die 6,0 US-Dollar - führen.