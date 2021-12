Fundamentale Zusammenhänge zu kennen, zu verstehen und anzuwenden, ist aus meiner Sicht elementar wichtig, da wir damit einen entscheidenden Schritt gegen die uns wohl allen bekannten Unsicherheiten machen, die regelmäßig auftreten, wenn sich Märkte stark bewegen. Auch eröffnen sich auf dieser Basis viel mehr und bessere Trading-Gelegenheiten, wie wir auch am heutigen Beispiel sehen werden.

Gold zu traden macht Spaß und bringt immer wieder tolle Chancen. Doch darüber hinaus zu wissen, welche Märkte der Entwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit folgen, die der Goldpreis jüngst eingeschlagen hat, ermöglicht ganz neue Möglichkeiten.

So ist der Australische Dollar stark beeinflusst vom Goldpreis. Das liegt daran, dass Australien der zweitgrößte Produzent von Gold ist und der fünftgrößte Exporteur weltweit. Die Gold-Industrie (Minen) wirkt sich also folgerichtig auch auf die Wirtschaftsleistung des Landes aus, was wiederum den Währungskurs (nicht allein, aber dennoch spürbar) prägt.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich kurz nachdem typischerweise Gold seine starke Jahresend-Phase einläutet, auch der Australische Dollar ein starkes Trading-Setup für die Longseite hat. Betrachten wir die Zeit seit 1998 hat das Setup, bei dem man kurz vor Weihnachten Long im AUD/USD (vice versa Short in USD/AUD) handelt, in 87% der Fälle getroffen. In der Zeit davor (wir haben 34 Jahre Historie) waren die Ergebnisse ebenfalls positiv, wenn gleich nicht exorbitant hoch. Für die komplette Historie liegt die Trefferquote immerhin noch bei 73,5%, was ebenfalls außergewöhnlich hoch ist.

Der Trade wird zum Jahresende oder spätestens am ersten Handelstag des neuen Jahres glattgestellt.

Zur Umsetzung kann folgendes Produkt von Morgan Stanley gehandelt werden: