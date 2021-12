In der letzten charttechnischen Besprechung zu Coca-Cola vom 2. August 2021: „Coca-Cola: Gewinne laufen lassen“ wurde auf einen intakten Aufwärtstrend seit dem Corona-Crash im März 2020 hingewiesen, dabei erreichte Coca-Cola ein bisheriges Jahreshoch um 57,50 US-Dollar. Dort erfolgte ein kleineres Doppelhoch und besagte Sommerpause setzte mit Abschlägen in den Bereich von 52,30 US-Dollar ein. Nachdem dort wiederum ein Doppeltief ausgebildet werden konnte, sind die Notierung in der Coca-Cola-Aktie in den letzten Handelstagen merklich zurückgekommen und konnten dynamische Kurszuwächse zurück an die Sommerhochs vollziehen. Ein Ausbruch darüber dürfte folglich ein Folgekaufsignal aktivieren.

Schöne Rallyfortsetzung

Ein nachhaltiger Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 57,50 US-Dollar könnte schnell weitere Gewinne zunächst in den Bereich von 58,95 US-Dollar forcieren, darüber schließlich an die Jahreshochs aus Anfang 2020 bei 60,13 US-Dollar. Für dieses Szenario ließe sich ein neuerliches Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat SB38KK abschließen. Ein Kursrutsch unter 52,00 US-Dollar dürfte das bullische Chartbild ins Negative drehen und Abschläge auf 48,00 US-Dollar hervorrufen.