Nach gutem Start kommen die Aktienmärkte heute unter Druck, nachdem die Umfrage der New York zeigte, dass die Konsumenten eine weiter steigende Inflation erwarten. Besonders hart trifft es heute FOMO-Aktien wie Tesla, Gamestop oder AMC. Zufall? Eher nicht, denn extrem hoch bewertete und unproftitable Aktien dürften durch den monetären Klimawandel am meisten leiden. Ein Blick in die Geschichte zeigt: je höher die Inflation ist, bevor die Fed beginnt die Zinsen anzuheben, desto schlechter ist dann die Entwicklung der Aktienmärkte. Warum? Weil die Notenbank zuvor versäumt hat zu bremsen und dann umso sträker in die Eisen gehen muß. Aber diesmal ist sicher alles anders..

Hinweis aus Video: "Gaspreis am Terminmarkt steigt dramatisch an – Baerbock hilft nach"

Das Video "Inflation und Aktien: Der neue Blasen-Index!" sehen Sie hier..