Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324, kurzer orangener 3=16297 bzw. kurzer orangener Alt: 3=16030, orangener Alt: 4=14814, kurzer orangener Alt: 5=16297 oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C=16297.In der impulsiven lila 5 hat die orangene 3=16297 die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 wichtige 100er Ausdehnung 16173 (orangene Fibos) überschritten und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die 161er Ausdehnung einer gedehnten orangenen 3 bei 19170 (orangene Fibos) wurde bislang deutlich verfehlt.Die lila 5 der orangenen 3 lässt sich mit blauer i=15270, blauer ii=15008 - unterhalb 38er RT, kurzer blauer iii=15625, blauer iv=15397 sowie gedehnter blauer v=16297 oberhalb 161er Ausdehnung 16135 fertig zählen. Dabei bildet die v der blauen v (ausgehend von der unscheinbaren iv bei 15443/15444) ein Expanding EDT (lila Eindämmungslinien).Die orangene 4 (bisher 14914) hat das 23er Ziel 15123 (hellblaue Fibos) bereits unterschritten. Die graue 0-b-Linie signalisiert ein Grundmuster und es kann sowohl ein Flat (orangene a=15738, orangene b=15965, orangene c bisher 14914) als auch ein Impuls (orangene i=16090, orangene ii=16176, orangene iii=15738, orangene iv=15965, orangene v bisher 14914) gezählt werden. Damit kann die orangene 4 oder aber erst deren rote A/W jederzeit beendet sein. Der anscheinend korrektive Folgeanstieg und die fehlende Zielerreichung im DJI lässt nach der roten B/X (bisher 15859; orangene a=15509, orangene b=15085, blaue a/w bzw. orangene c=15827, vermutlich laufende blaue b/x bisher 15527 unterhalb 23er Ziel 15636 und oberhalb 38er Ziel 15498 – graue Fibos) einen weiteren Rücklauf in Richtung Unterseite erwarten. Allerdings hat die rote B/X auf der Oberseite auch noch viel Platz bis 17152 (grüne Fibos). Die rote C/Y kann oberhalb 14914 bleiben; so liegt z.B. die 61er Ausdehnung einer roten C derzeit bei 15004 (rote Fibos).