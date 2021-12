Das Abwarten im DAX auf größere Signale ist weiter das Motto, was Anleger vor den Notenbank-Events in dieser Woche scheinbar vollziehen. Wie skizziert sich das Chartbild?

Volatile DAX-Woche ist gestartet

Die Handelswoche begann mit einer Richtungssuche uns endete am ersten Tag auch so. Es wurde per Saldo keine Entscheidung getroffen, wo der Markt hinlaufen könnte.

Zum Start sah die Lage noch euphorisch aus. Mit einer kleinen Kurslücke und dem ersten Signal auf der Oberseite starteten wir direkt mit Schwung in die Börsenwoche. Dabei ist der skizziert Abwärtstrend gebrochen und ein erster Schub zur 15.700 ausgelöst worden (Rückblick):

DAX-Verlauf in der Handelswoche: Momentum entweicht zum 12.12.2021

Damit war das Momentum jedoch noch nicht schöpft. Im Trend ging diese Bewegung erst einmal über die Mittagszeit weiter und erreichte knapp den 15.800er-Bereich. Bis zum Black Friday Gap wurde der Abstand damit auf 40 Punkte verkleinert und das Long-Szenario vom Wochenstart damit vollzogen (Rückblick):

DAX-Szenario Long im Stundenchart zum 12.12.2021

Es hätte ein sehr starker Tag bleiben können, wenn nicht an der Wall Street die Konsolidierung einsetzte. Der marktbreite S&P500 hatte seinen Rekordschluss am Freitag nicht genutzt, um auch intraday Geschichte zu schreiben. Dieses Chartbild füge ich hier auch einmal ein, um die Widerstandszone an der Wall Street zu verdeutlichen:

Rekordhoch im SPX500 im Blick

Der dortige Rücklauf färbte direkt auf den DAX ab. Alle Tagesgewinne wurden rückgebaut und zwischenzeitlich notierten wir sogar einmal unter 15.600 Punkten und damit im Minusbereich. Per Schlusskurs beendete der Index seinen Handel direkt auf dem Niveau vom Freitagabend, als wäre nichts geschehen. Das zeigen die Tagesparameter deutlich:

Eröffnung 15.653,57 Tageshoch 15.794,31 Tagestief 15.591,62 Vortageskurs 15.623,31 Schlusskurs 15.621,72

Damit bleiben die bekannten Kursbereiche seit Dienstag weiter bestehen:

DAX-Wochenstart in bekannter Begrenzung

Wie ist diese Ausgangslage für den heutigen Handel zu werten?

Abwarten im DAX auf das nächste Signal

Da der Index weiter in der Bandbreite der letzten Handelstage seine Bahnen zieht, ist kein mittelfristiges Signal erfolgt, aber weiter in Sichtweite. Der gestrige Versuch mit einem Dreieck den Markt optisch einzufangen, muss angepasst werden (Rückblick):

DAX-Dreieck im Stundenchart zum 12.12.2021

Das Dreieck selbst bleibt uns als Formation erhalten:

DAX-Stundenchart XETRA weiter im Dreieck zum 14.12.2021

Ebenso erhalten bleiben uns natürlich die Kurslücken, die weiter unangetastet sind. Sie grenzen den Marktverlauf auf beiden Seiten ein:

Mittelfristiger DAX-Chart zum 14.12.2021

Aus der Vorbörse heraus ist noch nicht mit einer Bewegung zu rechnen. Die Notierungen am Morgen sind mit wenig Volatilität wie folgt verlaufen:

Ausgangslage in der DAX-Vorboerse am 14.12.2021

Damit sehen wir uns einer ähnlichen Situation wie zum Wochenstart gegenüber, nur ohne die Aussicht auf ein Gap zum Handelsstart.

Gern erörtere ich meine weitere Blickweise gleich noch einmal live für den heutigen Handelstag.

r:

Was steht zum Start der neuen Woche weiter an?

Termine und Events am 14.12.2021

Auch in der neuen Woche wird es den Livetradingroom täglich geben. Heute wieder um 10.00 Uhr kurz nach dem Start der Xetra-Session. Mit Marcus Klebe werde ich durch das Programm führen und auf den DAX, Dow Jones und spannende Aktien blicken:

Weitere Termine für Deutschland, die EU und die USA sind hier zusammengefasst. Du findest die große Übersicht im Wirtschaftskalender auf Trading-Treff.

Wir hatten in dieser Nacht eine leichtere Industrieproduktion aus Japan gesehen, die aber über den Prognosen lag.

Um 8.00 Uhr blicken wir auf die Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien.

Für die EU wird ebenfalls die Industrieproduktion vermeldet. Dies geschieht 11.00 Uhr.

Einziger Termin in den USA ist der Erzeugerpreisindex um 14.30 Uhr. Er wird ebenso wie die Erzeugerpreise und die Verbraucherpreise nun stärker erwartet.

Alle Prognosen dieser kurzen Übersicht sind in dieser Tabelle verankert:

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Auch als Videoanalyse:

