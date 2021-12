Nachdem das Paar EUR/SGD Anfang letzten Jahres massiv an Wert direkt in den Widerstandsbereich um 1,6308 SGD zugelegt hatte, folgte anschließend eine gut sechs Monate andauernde Seitwärtsphase gestützt durch das 38,2 % Fibo bei 1,5789 SGD. Ende Oktober kam es schließlich zu einem Bruch dieser Unterstützung, es folgten Rücksetzer zurück in den Bereich der Frühjahrestiefs aus 2020 um 1,53 SGD. Dort versucht sich das Paar EUR/SGD nun an einer Stabilisierung, die womöglich in eine Bodenbildungsphase übergeht. Die nächste logische Konsequenz könnte daher ein Trendwechsel werden.

Unter Beobachtung

Aus den volatilen Kursbewegungen zwischen 1,53 und 1,55 SGD lässt sich derzeit keine klare Richtung ableiten, vielmehr stellt dies eine nach Auswertung der übergeordneten technischen Kursmarken zunächst eine Vermutung einer Trendwende dar. Ein Anstieg der Kursnotierungen über ein Niveau von 1,5547 SGD würde allerdings erste Anzeichen in diese Richtung aussenden, Zugewinne an 1,5618 und darüber in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 1,5755 und 1,5800 SGD würden dann ermöglicht. Sollten es sich Investoren allerdings anders überlegen und das Paar unter 1,5300 SGD abwärts schicken, müssten Verluste auf 1,5235 und darunter 1,5142 SGD zwingend einkalkuliert werden.