Und dass obwohl sich das Wachstum gerade abschwächt, anstatt sich zu beschleunigen. Es geht für den Moment zwar nicht weiter nach oben mit den Kursen, Gewinnmitnahmen in großem Stil bleiben aber ebenso aus. Auch der Deutsche Aktienindex pendelt weiter impuls- und richtungslos im Bereich zwischen 15.500 und 15.800 Punkten hin und her.

Vielleicht hofft der eine oder andere Anleger, dass es geldpolitisch am Ende doch nicht so kommen wird, wie die Notenbanker noch im November angekündigt haben. Das Risiko besteht allerdings, dass die Fed durch ihr Turbo-Tapering die Börsen in den nächsten Monaten ordentlich durchschütteln wird. Immerhin ist die Beschleunigung des Kurswechsels vor zwei Monaten noch kategorisch zu Gunsten eines marktschonenden, langsamen Vorgehens abgelehnt worden. Eine wirkliche Marktreaktion auf das Umschalten in den Turbo-Modus hat es bislang nicht gegeben.

Heute steht ab 18 Uhr die Abstimmung der Anhebung der Schuldengrenze im US-Kongress an. Auch die US-Regierung befindet sich im Turbo-Modus: Ihre Neuverschuldung soll über die Zwischenwahlen in diesem Jahr hinaus geregelt werden. Damit wollen sich die Demokraten das Thema vom Hals schaffen, und es gibt auch Republikaner, die dies unterstützen. Ein Misserfolg über die Abstimmung heute Abend könnte die Märkte ebenfalls hart treffen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.