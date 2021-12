Die Märkte haben Angst vor der Fed - das ist der wesentliche Grund, warum es gestern für die Aktienmärkte bergab ging! Auffallend: es sind extrem hoch bewertete Aktien (Tesla, Nvidia), hochgepushte Meme-Aktien (Gamestop, AMC) und andere reine Liqudiitäts-Assets (Kryptowährungen wie Bitcoin) die besoders gestern, aber schon die Wochen zuvor unter Druck sind. Auslöser ist die hawkishe Wende der Fed seit der Neu-Nominierung von Jerome Powell durch US-Präsident Biden - offenkdunig mit dem Auftrag, die Inflation unter allen Umständen zu bekämpfen. In der Tat macht es keinen Sinn, bei einer heiß gelaufenen US-Wirtschaft (und noch heißer gelaufenen Aktienmärkten) weiter Liquidität zu spenden! Die Märkte antizipieren den monetären Klimawandel - es sei denn, die Fed wprde am Mittwoch zurück rudern (was aber nicht wahrscheinlich ist)..

Das Video "Angst vor der Fed: Warum es gestern bergab ging!" sehen Sie hier..