Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) geriet nach ihrem Jahreshoch vom 23.8.21 bei 57,10 Euro im Zuge der Übernahme der Deutsche Wohnen deutlich unter Druck. Nach den Anfang November veröffentlichten Quartalszahlen konnte sich die Vonovia-Aktie zwar wieder deutlich erholen. In weiterer Folge gab die Aktie auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 50 Euro nach.

In den neuesten Analysen bekräftigten Experten trotz der Reduktion des Kurszieles von mit Kurszielen von 72,10 auf 69 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie. Kann die Vonovia-Aktie in den nächsten Wochen wieder Fahrt aufnehmen und zumindest auf 52,60 Euro, dem Tageshoch vom 25.11.21, zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.