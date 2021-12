Deutliches Plus – Aktive Anleger liegen vorne

Annähernd 80 Prozent der aktiv Anlegenden in Deutschland haben mit ihrer Geldanlage in den zurückliegenden zwölf Monaten einen Gewinn erwirtschaftet. Während 65,2 Prozent mehr als sechs Prozent Gewinn erzielen konnten, haben weitere 13,4 Prozent immer noch zwischen zwei und sechs Prozent Gewinn gemacht. So weisen es die Ergebnisse der monatlichen Trendumfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) aus. Von den insgesamt 4.615 teilnehmenden Personen haben weitere 7,7 Prozent angegeben, ohne signifikante Gewinne oder Verluste das Jahr zu beenden. 4,8 Prozent gaben an, bis zu sechs Prozent Verlust hingenommen zu haben, und weitere 8,9 Prozent der Teilnehmenden mussten Verlust von mehr als sechs Prozent verkraften.