Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

"See how it goes" Musk twittert, Dogecoin startet durch: Tesla will Doge-Zahlungen akzeptieren Wieder einmal hat Elon Musk zum Smartphone gegriffen und den Krypto-Markt elektrisiert. Kunden sollen Merchandise-Artikel von Tesla künftig auch mit Dogecoin zahlen können.