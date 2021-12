Nach einem Rekordhoch bei 354,82 US-Dollar Anfang dieses Jahres kehrte ganz schnell Ernüchterung ein, nicht zuletzt wegen der strengeren Regulierung der chinesischen Behörden. Dies veranlasste Investoren dazu den Kurs des Wertpapiers Baidu sprichwörtlich in Grund und Boden zu rammen, dabei kam es zu Abschlägen auf die markante Unterstützung aus den Jahren 2019/2020 um 134,40 US-Dollar. Aber genau in diesem Bereich zeigt sich eine gewisse Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer, die sich in einem potenziellen Doppeltief äußert. Jetzt fehlt zu einer Trendwende nur noch eine nachhaltige Aktivierung.

Bodenbildung hält an

Aus der aktuellen Situation lassen sich derzeit noch keine greifbaren Handelsansätze ableiten, erst oberhalb von 180,00 US-Dollar dürfte der Stein ins Rollen kommen und Gewinne zunächst an die Julihochs bei 209,17 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Weitere potenzielle Zielmarken auf der Oberseite wären darüber bei 220,00 sowie an den Jahreshochs aus 2014 und 251,99 US-Dollar angesiedelt. Entsprechend würde sich hierauf ein Long-Investment beispielsweise über das mit einem fest eingebauten Hebel von 4,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf Baidu WKN MA8LJ0 anbieten. Scheitert der Bodenbildungsversuch und Baidu fällt unter 134,00 US-Dollar zurück, müssten Abschläge auf 120,00 und darunter sogar glatt 100,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.