Laut einem Bloomberg-Bericht könnten die USA die Krypto-Adaption im nächsten Jahr massiv vorantreiben. Bloomberg-Analysten erwarten nach dem Krypto-Verbot in China, dass sich die regulatorische Situation in den USA 2022 verbessern wird: "Wir erwarten, dass die USA im Jahr 2022 Kryptowährungen mit einer angemessenen Regulierung einbinden werden, was damit verbundene bullische Preisimplikationen mit sich bringt."

Der Bitcoin befinde sich aktuell noch in einer Preisfindungsphase. Zukünftig könne das Krypto-Asset dann auch als Wertaufbewahrungsmittel fungieren. Durch die steigende Akzeptanz werde sich laut des Bloomberg-Berichtes auch die Volatilität des Bitcoins reduzieren.