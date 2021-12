Wie gestern heute die größten Verluste beim Nasdaq - selbst die unfallbare Apple-Aktie kommt heute unter Druck. Dabei gab es heute eigentlich gute Nachrichten in Sachen Omikron - aber die Märkte interessieren sich weniger für Omikron, sondern für die Liquidität der Fed. Und hier waren die heutigen US-Erzeugerpreise, ddie so stark gestiegen sind wie noch nie, nicht gerade hilfreic für die Aktienmärkte, besonders für die Tech-Title im Nasdaq! Denn solche Horror-Daten vergrößern den Druck auf die Fed, schneller das geldpolitische Ruder herum zu reißen als die Märkte bisher vermutet hatten. Ist die Weihnachtsrally also nun kaputt? Viele Bulllen haben kapituliert - und das könnte ein gutes Zeichen sein, wenn die Fed morgen gnädig ist und die hawkishe Botschaft in dovisher Geschenk-Papier verpackt..

