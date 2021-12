Die privaten Krankenversicherer erhöhen fast jedes Jahr ihre Beiträge zur privaten Krankenversicherung (PKV). Doch in vielen Fällen liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erhöhung nicht vor, sodass die Erhöhung nicht rechtmäßig ist. Nach zwei Urteilen des Bundesgerichtshofs (BGH) haben Privatversicherte Anspruch auf Erstattung der überzahlten Beiträge – meistens wegen formeller Fehler in den Begründungen für die Beitragserhöhung.

Vor einem Jahr hat der Bundesgerichtshof in zwei Fällen im Sinne der klagenden Versicherungskunden entschieden und die Unwirksamkeit von Prämienanpassungen bestätigt. Wer in den letzten Jahren überhöhte Beiträge bezahlt hat, kann den überzahlten Betrag innerhalb bestimmter Fristen plus Zinsen vom Versicherer zurückfordern (Az. IV ZR 294/19; IV ZR 314/19). Die Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN unterstützt betroffene Verbraucher dabei!

Wann ist eine Prämienerhöhung privater Krankenkassen unwirksam?

Private Krankenversicherer dürfen ihre Tarife nur erhöhen, wenn die Versicherungsleistungen höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Wenn die Krankheitskosten oder die Lebenserwartung der Versicherten steigen, kann es sein, dass die Kalkulation nicht aufgeht. Für die Berechnung der Kosten gibt es gesetzliche Schwellenwerte. Dieser Wert liegt bezüglich der Krankheitskosten bei zehn Prozent und in Bezug auf die Sterbewahrscheinlichkeit bei fünf Prozent. Zudem darf die Kostensteigerung nicht nur vorübergehend sein.

Die Beitragserhöhung ist auch unwirksam, wenn der monatliche Beitrag vor Versicherungsbeginn zu niedrig kalkuliert wurde, etwa um Neukunden anzuwerben. Wird die Beitragssteigerung nicht ausreichend begründet, ist sie ebenfalls unwirksam – in dem Fall liegt ein formeller Fehler vor. Das ist in den letzten Jahren in sehr vielen Fällen geschehen und berechtigt Versicherte zu Rückforderungen ihrer Beiträge.

Beitragserhöhung aus formellen Gründen unwirksam

Die privaten Krankenversicherer müssen ihre Beitragserhöhungen plausibel und ausführlich begründen – was regelmäßig nicht der Fall ist. Werden die Prämienerhöhungen nur pauschal mit gestiegenen Kosten und einer höheren Lebenserwartung begründet, erfüllt das nicht die gesetzlichen Anforderungen. Nach § 203 Abs. 5 VVG muss jede Beitragserhöhung ausführlich begründet werden, sonst ist sie schon aus formellen Gründen unwirksam.

Im Gesetzestext heißt es: „Die Neufestsetzung der Prämie und die Änderungen nach den Absätzen 2 und 3 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.“ Berufen sich die Versicherer nur auf floskelhafte Begründungen, können PKV-Versicherte sich die überzahlten Beiträge zurückerstatten lassen. Dabei geht es oft um Beträge in vier- bis fünfstelliger Höhe, denn das Problem besteht schon seit Jahren.

