Australische Goldaktien schwach

Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei BILD live: „Delta ist mit voller Wucht durchgelaufen und wir befürchten jetzt die Omikron-Variante“. „Der Reproduktionswert (Anzahl, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt), der für die Frage der Impfpflicht entscheiden sei, sei inzwischen annähernd so hoch wie bei Masern und Windpocken“. „Und natürlich ist Corona viel gefährlicher“ (Quelle: Bild.de).Zur Einordnung der wissenschaftlichen Qualität der Aussagen:-Der R-Wert der für Masern und Windpocken liegt jeweils zwischen 12 und 18 (Quelle: Redaktionsnetzwerk Deutschland). Der R-Wert bei Corona liegt aktuell bei 1,07 (Quelle: RKI).-Im Kongo gab es Anfang 2019 eine Masernepidemie mit 350.000 Erkrankungen und 6.500 Todesopfern, wobei hauptsächlich Kinder verstarben (Quelle: Wikipedia).-In Pakistan starben in den Jahren 2012 und 2013 bei 8.000 bestätigten Erkrankungen jeweils 300 Kinder an den Masern.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 50.420 Euro/kg, Vortag 50.968 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.