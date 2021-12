Trotz seiner schon erreichten Unternehmensgröße wächst Alphabet immer noch wie ein erfolgreiches Startup. Alleine im 3. Quartal 2021 wurde ein Umsatz von 65,118 Milliarden US-Dollar (USD) erwirtschaftet, was einer Steigerung im Jahresvergleich von 41 Prozent entspricht. Den Löwenanteil am Umsatz von knapp 38 Milliarden USD wurde durch Werbeeinschaltungen über die Google Suchmaschine generiert. Dem Umsatz von Google Services von 59,884 Milliarden USD stehen Erlöse der Google-Cloud von knapp 5 Milliarden USD und dem Bereich Other Bets in Höhe von lediglich 182 Millionen USD gegenüber. Unter dem Strich verbleibt ein Nettogewinn im Quartal von 18,936 Milliarden USD. Bezogen auf das 3. Quartal 2020 wurde hier gar eine Steigerung um 68 Prozent bekannt gegeben.

Der Charakter der Kursbewegung in den letzten drei Monaten ist als Seitwärts-Korrektur im Trendkanal zu bezeichnen, nachdem das Tief vom 6. Dezember 2021 unter dem Hoch vom 30. August liegt. Mittlerweile ist die letzte Notierung im unteren Sechstel des Trendkanals positioniert. Sollte der Trend intakt bleiben, müssten potenzielle Kurssteigerungen den Kursverlauf wieder von der unteren Trendkanalbegrenzung wegbewegen. Mit einem erwarteten KGV 2023 von aktuell 22,78 ist Alphabet nicht so hoch bewertet wie andere Technologie-Konzerne. So muss der Investor für Microsoft ein vergleichbares KGV von 32,68 in Kauf nehmen. Eine Fortsetzung der Konsolidierung ist möglich, nachdem die Märkte eine starke Reaktion der FED auf die hohe US-Inflation befürchten. Die darauf folgenden Zinserhöhungen verringern vor allem den Present Value von Wachstumsunternehmen, deren Gewinnzuwächse weiter in der Zukunft liegen. Nachdem die Wachstumserwartung aufgrund des relativ niedrigeren KGV nicht so stark ist, sollte die Alphabet-Aktie weniger stark fallen, oder sogar die Konsolidierung nach dem Entscheid verlassen.