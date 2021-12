Target-Trend-Methode stellt ihr Können eindrucksvoll unter Beweis

Steigt ein Kurs von 100 auf 101, so legt er relativ betrachtet um 1 % bzw. und absolut um einen Punkt zu. Steigen die Notierungen aber von 200 auf 202, so entspricht dies zwar ebenfalls einem relativen Anstieg um 1 %, der absolute Anstieg ist mit 2 Punkten aber doppelt so hoch.

Bei dem starken Anstieg der Aktienindizes in den USA hatten die Kurse prozentual betrachtet recht kontinuierlich zugelegt. In absoluten Zahlen gesehen legten die Kurse aber immer weitere Strecken zurück. Dies möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen:

Die Rechtecke der Target-Trend-Methode

Was die Rechtecke der Target-Trend-Methode angeht, so haben diese immer die gleiche absolute Größe. So sahen diese beim Chart des Nasdaq 100 aus dem Target-Trend-Spezial zum Beispiel bis zum 4. November noch wie folgt aus:



(erstellt mit: tradesignalonline.com)

Die Rechtecke hatten eine Spanne von 212 Punkten. Der Nasdaq 100 notierte zu diesem Zeitpunkt bei rund 16.000 Punkten. Und ein 1-prozentiger Kursanstieg machte 160 Punkte aus. Das heißt, an einem einzigen starken Tag konnte der Nasdaq 100 problemlos ein ganzes Rechteck durchlaufen.

Dies hatte natürlich zur Konsequenz, dass an einem einzigen Tag gleich mehrere bullishe oder bearishe Signale an den Rechteckgrenzen und den Mittellinien gesendet werden konnten. Für aktive Day-Trader mag dies vielleicht noch hilfreich sein, für etwas längerfristig agierende Anleger war die Signalhäufigkeit durch das erreichte Niveau des Nasdaq 100 dagegen inzwischen zu hoch.

Neue Rechtecke für die US-Aktienindizes

Daher entschlossen wir uns, die Rechtecke unter anderem im Nasdaq 100 neu zu zeichnen, am 15. November mit folgendem Ergebnis:

Die Spanne der Rechtecke im Nasdaq 100 beträgt seitdem 680 Punkte. Sie wurde also etwa verdreifacht.

Neue Linien stellten ihre Relevanz eindrucksvoll unter Beweis

Zu diesem Zeitpunkt war der Nasdaq 100 weiter angestiegen und hatte die neue Rechteckgrenze bei 16.360 Punkten erreicht. Er konnte diese und auch die obere Linie des Aufwärtstrendkanals (grün im folgenden Chart) sogar leicht überschreiten, prallte aber letztlich an diesen Hürden ab.

An der neuen Mittellinie bei 16.020 Zählern fingen sich die Kurse aber und der Nasdaq 100 konnte erneut zulegen, wobei dieses Mal sogar ein klarer Ausbruch aus dem Trendkanal gelang (siehe folgender Chart). Es deutete sich damit eine Trendbeschleunigung an, welche die nächste Stufe der Übertreibung zu zünden schien. Doch nun scheiterten die Kurse an der neuen Mittellinie bei 16.700 Punkten und fielen erneut in den Trendkanal zurück.