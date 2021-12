Jerome Powell ist heute in einer ausserordentlich schwierigen Lage: er darf die Aktienmärkte nicht schocken wie einst im Dezember 2018 (kurz danach mußte er zurück rudern) - aber geichzeitig muß der Fed-Chef dennoch klar machen, dass die US-Notenbank es ernst meint mit der Bekämpfung der Inflation. Warum? Weil sonst die Inflationserwartungen weiter steigen und damit die Wahrscheinlichkeit einer zukünftig höheren Inflation weiter steigt. Es ist für Jerome Powell also der vielleicht schwierigste Balanceakt seiner Karriere. Gleichzeitig stehen die Aktienmärkte und viele der Mega-Aktien wie Microsoft (gestern schwächster Tag seit Oktober 2020) an zentralen Unterstützungs-Marken - hop oder top lautet nun das Motto. Powell muß heute die Weihnachstrally retten, indem er eine hawkishe Mitteilung in dovishes Papier verpackt..

