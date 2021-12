Stephan Heibel Chefredakteur Heibel-Ticker

https://www.heibel-ticker.de/empfehlung?id=94&refID=44 Chefredakteur Heibel-Ticker

Stephan Heibel ist als Börsenprofi seit über 20 Jahren erfolgreich als Börsenbrief Autor aktiv. Er gibt mit seinem Heibel-Ticker einen wöchentlichen Einblick in die aktuelle Finanzwelt. Privatanleger profitieren von seinen verständlichen Analysen, fundierten Kenntnissen und seiner unabhängigen Meinung. Er analysiert international, bietet diversifizierte Empfehlungen und arbeitet stets aktuell und druckfrisch. Sein Heibel-Ticker ist stark diversifiziert und bietet Informationen von Gold & Anleihen über den Dividendenbereich hin zu Wachstumsaktien und Spekulationen. Er betrachtet alle relevanten Regionen unserer Erde wobei ein leichter Focus auf Deutschland und den USA liegt. Seine Risikoneigung reicht von konservativ bis spekulativ. Alle Wirtschaftsbereiche und Branchen werden beachtet. Für Stephan Heibel ist es wichtig, dass seine Leser die Finanzwelt und deren Einfluss auf die Aktienbörse verstehen. Nur so können frühzeitig neue Trends erkannt werden und die Vermögensanlage entsprechend angepasst werden. Als Diplom-Volkswirt durchleuchterti er die komplizierten Zusammenhänge so lange, bis er eine schlüssige und leicht verständliche Erklärung gefunden hat. Er zeichnet sich durch seine Vernetzung innerhalb der Branche sowie direkten Kontakt mit seinen Lesern aus. Er kennt ihre vielfältigen Probleme und Fragen und liefert gezielt Lösungen und Antworten. Seine Kunden danken dies mit langfristiger Treue. Für einen ersten Einblick in den Heibel-Ticker kann das 6-wöchige Schnupperabo genutzt werden.

RSS-Feed Stephan Heibel