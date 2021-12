In 2020 markierte Freenet noch ein Mehrjahrestief bei 13,58 Euro und konnte anschließend einen Trendwechsel zur Oberseite vollziehen. Im Sommer dieses Jahres gelang es einen ersten Test der Barriere um 22,15 Euro zu vollziehen, nach einem kurzzeitigen Rücksetzer zurück auf den EMA 50 gelang es schließlich im Oktober über diese Hürde nachhaltig zu springen. Aktuell konsolidiert der Wert zwar noch grob seitwärts aus, es stellt sich aber zunehmend Kaufbereitschaft unter Anlegern ein.

Mittelfristige Anstiegschancen

Der Kurssprung über die Hürde von 22,15 Euro könnte in der Freenet-Aktie jetzt Aufwärtspotenzial zunächst an 24,00 und darüber in den nächsthöheren Widerstandsbereich um 25,84 Euro freigesetzt haben und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment auf mittelfristiger Basis anbieten. Ein erweitertes Ziel lässt sich sogar um 27,39 Euro für die Freenet-Aktie ableiten. Sollte der Bereich um 22,00 Euro aber wieder unterschritten werden, müssten Abschläge in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 zwischen 20,49 und 20,88 Euro zwingend einkalkuliert werden.