Seit unserer letzten Empfehlung ist der Kurs um weitere 16% auf 228 Euro gestiegen. Allzeithoch! Das mit 354 Jahren älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt gehört auch langfristig zu den besten Titeln im DAX. In den letzten 12 Monaten ist die Notierung um 70% geklettert, in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Kurs sogar mehr als versechsfacht. Als Zulieferer der Impfstoffhersteller zählt Merck zu den Corona-Profiteuren. Auch die Laborsparte mit Geräten, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen treibt das Geschäft. Gerade beim Impfen muß überall auf der Welt Gas gegeben werden und das vermutlich noch jahrelang wegen der vielen Mutanten und der Notwendigkeit, immer wieder zu boostern. Kein Wunder, daß die Hessen bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose hoch geschraubt haben. Vorstandschefin Belén Garijo stellt nunmehr für den laufenden Turnus Erlöse in Höhe von 19,3 bis 19,9 Milliarden in Aussicht, nachdem 17,5 Milliarden im vergangenen Geschäftsjahr durch die Bücher gingen. Das Ebitda soll in einer Spanne zwischen 6 und 6,3 Milliarden landen, nachdem 2020 5,2 Milliarden verdient wurden. Merck erhöht die Planung vor dem Hintergrund starker Zahlen zum dritten Quartal: Im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September kletterte der Umsatz organisch um 10,9%. Das um einen Sondereffekt bereinigte operative Ergebnis legte sogar um 16,2% zu. Den Hintergrund zur Dynamik liefert Corona. CEO Garijo betont, daß der Auftragsbestand für Covid-19-bezogene Laborausrüstung immer noch schneller als der Umsatz wachse. Die fulminante Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im cash flow, der in den ersten neun Monaten um 63% auf 3,6 Milliarden kletterte. Auf Sicht des Gesamtjahrs soll der Barmittelzufluß 4,2 bis 4,7 Milliarden erreichen. Die Darmstädter können es sich leisten, kräftig in Forschung & Entwicklung zu investieren. Allein im dritten Quartal kletterten die F&E-Ausgaben um nahezu 25% auf 660 Millionen. Der Konzern ist mit drei attraktiven Sparten unterwegs. Healthcare (Arzneimittel), Life Science (Laborbedarf) sowie Performance Materials (Spezialchemikalien, darunter Flüssigkeitskristalle, aber auch Materialien für Microchips). Merck möchte das Elektronikgeschäft mit Investitionen in Höhe von mehr als 3 Milliarden forcieren. Darüber hinaus gehen die Darmstädter gerne auf Shoppingtour. Für solche Zwecke schlummert in der Kriegskasse ein höherer einstelliger Milliardenbetrag. An der Börse wiegt Merck rund 100 Milliarden. 70% der Anteile befinden sich im festen Besitz des Familienclans. Das KGV (2021) schätzungsweise 33. Moderat. Fazit: Corona boostert Merck und das voraussichtlich noch längere Zeit. Aber auch sonst gehen die Geschäfte in Darmstadt gut. Wir rechnen mit einer weiterhin überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Kaufen und liegenlassen.