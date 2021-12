Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vestas Keeps EBIT Margin Target for 2025 Unchanged as Expected (PLX AI) – Vestas keeps its target for EBIT margin of at least 10% by 2025 unchanged, as analysts expected. Also targets revenue to outgrow the market, free cash flow to be positive every year and ROCE of more than 20% over the cycle