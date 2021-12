Die Aktie des vom Daimler-Konzern abgespaltene Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8) verzeichnete einen gelungenen Einstand an der Börse. Notierte die Aktie bei ihrem Handelsstart am 10.11.21 bei 28 Euro, so beschloss sie den ersten Handelstag bei 29,77 Euro und konnte auch in den folgenden Tagen zulegen. Das bisherige Hoch bei 35,11 Euro vom 14.12.21 konnte allerdings nicht gehalten werden.

In Expertenanalysen wird die Daimler Truck-Aktie mit Kurszielen von bis zu 48 Euro (JP Morgan Chase) zum Kauf empfohlen. Kann die Daimler-Truck-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 32,19 Euro gehandelt wurde in den nächsten Wochen zumindest wieder das Hoch bei 35 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.