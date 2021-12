Denn wie FYI heute mitteilt, konnte schon in der ersten Woche der Testarbeiten eine durchschnittliche Reinheit des hergestellten Materials von 99,9974% erzielt werden. Die Partner hatten ausgewählte Proben aus allen Phasen des von FYI entwickelten Verfahrens in ein Labor in New York verschifft, wo mit Hilfe der Glimmentladungsmassenspektroskopie (GDMS) eine unabhängige, hochgenaue Prüfung vorgenommen wurde, um die HPA-Grade zu bestätigen.

Es zeigte sich insbesondere, dass diese qualitativ hochwertigen Grade durchweg in einer Reihe von Proben erzielt werden konnten, wobei die Reinheitsgehalte zwischen 99,999% (5N) und 99,996% Al2O3 lagen und damit FYIs innovatives Verfahren einmal mehr validierten.

Das Pilotprogramm – die Phasen drei und vier sollen im Januar 2022 folgen – ist Teil der Bestrebungen von Alcoa und FYI den FYI-Prozess zur Herstellung qualitativ hochwertigen HPAs zur Kommerzialisierung zu entwickeln. Unter anderem will man das Fließschema optimieren und auch variable Quellen des Ausgangsmaterials testen. In der aktuellen Arbeitsphase wurde aber Material von Alcoa verwendet.

Herr Hill jedenfalls betrachtet die heute veröffentlichten Ergebnisse als „herausragend“ und eine positive Bestätigung für den innovativen HPA-Prozess des Unternehmens sowie für die bislang exzellente Arbeit in der Projektentwicklung. Hill ist der Ansicht, dass die hohe Konsistenz und Qualität der Ergebnisse wichtige Einsichten in das zukünftige Potenzial und die Richtung der Projektentwicklung geben. Wie der FYI-Chef glaubt, deutet sich auch schon an, dass diese und zukünftige Resultate Auswirkungen auf die Projektwirtschaftlichkeit (Verbesserungen bei CAPEX und OPEX) haben könnten.

Proben aus dem zweiten Probelauf auf FYIs Pilotanlage werden nun intern analysiert und dann ebenfalls zur unabhängigen Untersuchung in das New Yorker Labor geschickt. Die Probeläufe drei und vier folgen wie gesagt im Januar und werden sich dann darauf konzentrieren, Produktproben für die Bewertung durch potenzielle Kunden herzustellen – ein wichtiger Schritt!

Fazit: Die Zusammenarbeit zwischen FYI Resources und Alcoa läuft scheinbar reibungslos und vor allem erfolgreich. Es ist unserer Ansicht nach nicht nur beachtlich, dass neben qualitativ hochwertigem 4N- auch das ultrareine 5N-HPA hergestellt werden konnte, sondern vor allem auch, dass die hohe Qualität durchgehend erzielt wurde. Wir sind gespannt auf die nächsten Ergebnisse und freuen uns darauf, dass FIY und Alcoa dann bereits Anfang kommenden Jahres Proben für potenzielle Kunden herstellen werden.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.