Der Run auf Technologieaktien in den USA war in 2020 und in diesem Jahr besonders groß, Sonos konnte von 6,58 US-Dollar auf ein Rekordhoch von 44,72 US-Dollar Anfang des zweiten Quartals 2021 zulegen. Nur wenig später hat der Trend gedreht und führte das Papier in eine Konsolidierung. An der ersten möglichen Trendwendestelle gelegen am 61,8 % Fibonacci-Retracement misslang offenbar die Etablierung eines tragfähigen Bodens, sodass die Konsolidierung nun fortgesetzt werden könnte.

50 % Fibo im Fokus

Sobald ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb der runden Kursmarke von 30,00 US-Dollar bei Sonos vorliegt, werden weitere Rücksetzer zunächst in den Bereich von 27,94 und darunter 25,65 US-Dollar nahezu unausweichlich. Beschriebenes Szenario könnte dann für ein entsprechendes Short-Investment herangezogen werden. Auch signalisieren die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 eine Fortsetzung der Konsolidierung, in ruhigeres Fahrwasser dürfte Sonos erst wieder oberhalb der Kursmarke von mindestens 35,30 US-Dollar zurückkehren. In diesem Szenario wären dann Zugewinne an 38,00 und darüber sogar 40,00 US-Dollar vorstellbar.