Drückt die Fed den Silberpreis aufs Jahrestief?

Heute Abend tagt die Federal Reserve. Die Äußerungen von Notenbank-Chef Jerome Powell könnten auch die Edelmetalle belasten. Insbesondere der Silberpreis sieht angeschlagen aus. Oder warst das schon mit dem Abverkauf?

Die Blicke gehen zur Fed

New York ist nervös. Die Weltleitbörse am Hudson River wird heute mit Spannung zur US-Notenbank blicken und das Presse-Statement von Federal Reserve-Chef Jerome Powell mit Argusaugen verfolgen (20.30 Uhr, MEZ). Im Prinzip steht schon fest, dass die Anleihekäufe doppelt so schnell zurückgefahren werden wie ursprünglich geplant. Dementsprechend könnte die Fed bereits Ende März die Käufe komplett eingestellt haben. Damit fehlt dem Markt Liquidität, was aber von vielen Beobachtern als „eingepreist“ gesehen wird. Und deshalb sehen viele es als wichtiger an, was Powell in der anschließenden Pressekonferenz zwischen den Zeilen sagen wird. Gibt er schon Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung nach dem März? Und wie stark könnten diese ausfallen?