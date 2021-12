Es war ein ereignisreicher Monat für den Münchener E-Auto-Entwickler Sono Motors. Mitte November war Sono an der New Yorker Nasdaq gestartet. Die Anlegereuphorie trieb den Kurs am ersten Handelstag zeitweise auf über 47 US-Dollar, mehr als das Dreifache des Ausgabepreises. Es folgte ein schmerzhafter Kursverfall – aktuell kostet ein Anteilsschein noch gut 12 US-Dollar. 2016 gegründet, hatte sich Sono Motors anfangs über Crowdfunding finanziert.

Der Börsengang hat 156 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült. Geld, dass das Unternehmen nach eigenen Angaben vor allem in die Entwicklung der Prototypen des Sion stecken will. Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, werden bis zum Start der Serienproduktion – im Jahr 2023 soll es so weit sein – nochmals 200 Millionen Euro benötigt.