In der letzten charttechnischen Analyse vom 21. Oktober 2021: „Pfizer: Bullen müssen jetzt nachlegen!“ wurde nach dem Pullback von den Sommerhochs zurück auf den vorherigen Abwärtstrend um 42,00 US-Dollar auf einen potenziellen Boden hingewiesen, anschließend sollte Pfizer wieder zur Oberseite abdrehen und seine Verlaufshochs bei 51,86 US-Dollar ansteuern. Dieses Kunststückchen ist auch so weit gelungen, dabei gelang es zuletzt sogar das 161,8 % Fibonacci-Retracement bei 54,51 US-Dollar als zweites großes Ziel zu überwinden, derzeit notiert Pfizer im Bereich von 57,40 US-Dollar. Damit muss die Rallye allerdings noch nicht enden, wohl aber sollten long positionierte Händler ihre Stopps merklich nachziehen!

200 % Fibo im Fokus

Nach dem erfolgreichen ausbruch über das 161,8 % Fibo rückt nun das 200 % Fibo bei 59,70 US-Dollar in greifbarer Nähe der Bullen, bis dahin könnte Pfizer problemlos durchmarschieren. Bestehende Long-Positionen können nun um 53,00 US-Dollar enger abgesichert werden, aber auch ein frisches Investment käme über einen stark gehebelten Schein durchaus in Betracht. Unterhalb von 50,00 US-Dollar wäre dagegen ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs aus Ende 2018 bei 44,07 US-Dollar möglich.