Im Vorfeld der heutigen (15.12.) Zinsentscheidung der US-Notenbank präsentiert sich das Edelmetall schwach.

Bereits unsere letzte Kommentierung zu Platin am 30.11. überschrieben wir mit „Spitz auf Knopf“. Zum damaligen Zeitpunkt lief das Edelmetall den wichtigen Unterstützungsbereich von 950 US-Dollar an.

In der betreffenden Kommentierung hieß unter anderem „[…] Vor allem der Verlust der 1.000 US-Dollar schmerzt vor diesem Hintergrund. Und es könnte noch prekärer für das Edelmetall werden. Platin hat aktuell den Unterstützungsbereich von 950 US-Dollar erreicht. Sollte es für das Edelmetall auch darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würden sich potentielle Bewegungsziele bei 900 US-Dollar oder gar 860 US-Dollar aktivieren. Um die Lage zu entspannen, muss es für Platin zurück über die 1.000 US-Dollar gehen. Kurzum. Die Marktakteure preisen gegenwärtig Sorgen in Bezug auf die Platinnachfrage ein. Das Edelmetall macht darüber hinaus aus technischer Sicht einen lädierten Eindruck. Um die Lage zu stabilisieren, sollte Platin die 950 US-Dollar verteidigen und im Nachgang über die 1.000 US-Dollar zurückkehren. Gelingt dieses Unterfangen nicht, würden zwei potentielle Bewegungsziele bei 900 US-Dollar und 860 US-Dollar warten...“

Die Nervosität vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank ist am Edelmetallmarkt greifbar. Welche Marschroute wird die Fed einschlagen?

Kommen wir auf die aktuelle charttechnische Lage bei Platin. Die in der letzten Kommentierung noch thematisierte Unterstützung von 950 US-Dollar wurde zügig unterschritten. Mit großer Vehemenz läuft Platin gegenwärtig die markante Unterstützung von 900 US-Dollar an.

Die veritable Abwärtsdynamik lässt für die nächsten Handelstage nicht viel Gutes erwarten. Sollte es zum Bruch der 900 US-Dollar kommen, könnte es zügig in Richtung 860 US-Dollar weitergehen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 800 US-Dollar ist in der aktuellen Gemengelage nicht auszuschließen. Allerdings ist die Bewegung überverkauft. Gegenbewegungen sind daher möglich. Um Relevanz zu erlangen, müssen die 950 US-Dollar zurückerobert werden.

Kurzum. Vom heutigen Notenbanktermin dürften wichtige Impulse ausgehen. In Bezug auf Platin heißen die wichtigen Chartmarken 950 US-Dollar und 900 US-Dollar…. Sollte es sogar unter die 860 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.