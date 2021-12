Begeht die Fed einen Fehler, wenn sie absehbar die Geldpolitik deutlich restiktiver gestalten wird? In den USA ist oft die Rede von einem "policy error" der Fed, wenn sie die Zinsen zu schnell anheben würde. Aber das eigentliche Problem ist, dass die US-Notenbank die ultralaxe Geldpolitik viel zu lange beibehalten hat durch ihr QE in einer Zeit, als die US-Wirtschaft schon lange brummte und die Inflation immer weiter angestiegen war. Nun muß sie wohl viel stärker auf die Bremse treten - nd riskiert damit einen "Unfall" der Märkte, die von dieser ultralaxen Geldpolitik abhängig geworden sind wie der Junkie von der Droge. Ende der 1970er-Jahre war die Fed in einer ähnlichen Lage - bis Paul Volcker scharf eingriff und auf Kosten einer Rezession die Inflation nach unten brachte..

1. Gaspreis steigt weiter an – mittlerweile im Bereich der „Nachfragezerstörung“

2. „Wohlstand für alle“ – DIW wünscht sich „Grunderbe“ – Umverteilung löst keine Probleme

