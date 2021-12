Sowohl im privaten Gebrauch als Wohnimmobilie oder bei Immobilien als Anlageklasse ist eine möglichst genaue Bewertung einer Immobilie entscheidend. Statistische Immobilienbewertungsmodelle nutzen dabei viele verfügbare Daten, um den wahren Wert möglichst genau zu ermitteln. Das sogenannten Automated Valuation Model (AVM) von PriceHubble wird mittlerweile von immer mehr Institutionen, Banken und Firmen genutzt. Die Anwendungsfelder sind vielfältig. Deutschlandchef Christian Crain erklärt das Potential solcher statistischer Immobilienbewertungen und wieso Gutachter von ihnen profitieren.

Inwieweit ist die Digitalisierung in einer sehr analog wirkenden Branche wie der Immobilienwirtschaft ein wichtiger Faktor für Innovation?

Christian Crain: „Der Wohnimmobilienmarkt wächst stetig, auch deshalb, weil natürlich immer mehr Wohnraum benötigt wird. Gleichzeitig steigen die Anforderungen, zum einen des Nutzers, der mehr Ansprüche und Erwartungen an seine Immobilie und die Umgebung hat, zum anderen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Diese Veränderungen führen dazu, dass immer mehr Faktoren in Immobilienentscheidungen einbezogen werden müssen und können. Das ist manuell gar nicht mehr leistbar. So ist es unabdingbar neue Technologien wie Big Data Analytics, Machine Learning und künstliche Intelligenz an allen Stellen entlang der Wertschöpfungskette Wohnimmobilie einzusetzen, wo dies möglich und sinnvoll ist.“

Welche Möglichkeiten bieten neue digitale Lösungen im Immobilienbereich?

„Mit Hilfe dieser neuen Technologien lassen sich insbesondere für den Wohnimmobilienmarkt verschiedenste digitale Lösungen entwickeln, die von der Planung und Entwicklung bis zum Verkauf und After Sales reichen. So kann ich beispielsweise mit den Lösungen von PriceHubble schon in der Planung des Projekts ermitteln, was der beste Wohnungsmix am Standort ist und welche Markt- und Mietpreise ich dort erzielen kann. Außerdem kann ich innerhalb von Sekunden eine umfassende Bewertung eines Wohnobjekts, von einer einzelnen Wohnung bis zu einem Portfolio, durchführen, um eine Finanzierung oder ein Kaufangebot zu prüfen oder zu erstellen. Oder ich bin Bestandshalter und Investor und möchte mit wenigen Klicks herausfinden wo noch Potenziale in meinem Portfolio schlummern. Die Möglichkeiten sind schier endlos und wir arbeiten an immer wieder neuen Lösungen, um Immobilienentscheidungen schneller, fundierter und exakter zu machen.“

Die Bewertung von Immobilien oblag langer Zeit ausschließlich ausgebildeten Menschen. Sie haben nun ein statistisches Bewertungsmodell auf Basis von KI und Big Data entwickelt. Wie haben solche digitalen Lösungen die Immobilienbewertung verändert? Werden Gutachter von AVMs in Zukunft ersetzt?

„Hierzu sei zunächst angemerkt, dass wir den klassischen Gutachter nicht in Gänze ablösen, sondern vielmehr ebenso unterstützen. Ein AVM (Automated Valuation Model) kann eine Immobilie innerhalb von wenigen Sekunden in Echtzeit bewerten auf Grundlage von vielen Daten und Faktoren zur Immobilie und ihrer Umgebung. Die Abweichung liegt bei einem guten AVM bei etwa 8 bis 15 Prozent. Einbezogen werden dabei Millionen Datensätze, das ist manuell natürlich nicht möglich. Also habe ich mit einem AVM die Möglichkeit viele standardisierte Wohnimmobilien in sehr wenig Zeit zu prüfen und zu bewerten. Für den Gutachter spart das viel Zeit und er kann sich mit komplexeren Objekten befassen, die ein AVM noch nicht in Gänze abbilden kann.

Aus der Möglichkeit heraus das ein AVM quasi unendlich viele Datensätze verarbeiten und einbeziehen kann, ergeben sich natürlich auch Optionen, die man mit einer manuellen Bewertung nicht hat. So kann ich auch Umgebungsdaten zum Lärm, Emissionen oder der Aussicht einer Immobilie in die Bewertung einbeziehen.“



Bild: Christian Crain, Geschäftsführer Deutschland. Quelle: PriceHubble AG

Wer profitiert schlussendlich von statistischen Bewertungsmodellen?

„Von den Vorteilen statistischer Bewertungsmodelle profitieren am Ende alle, die mit Wohnimmobilien arbeiten und welche besitzen. Eine nachvollziehbare und fundierte Bewertung macht den Markt transparenter und hebt alle auf die gleiche Informationsebene. Käufer und Verkäufer können sich schneller auf einen Transaktionspreis einigen, wenn sie eine marktgerechte, erklärbare und präzise Bewertung haben. Projektentwickler können besser planen, wenn sie die Erwartungen des Marktes und der Nutzer kennen und bereits in die Planung einbeziehen können. Architekten haben die Möglichkeit ihre Ideen mit datenbasierten Auswertungen zu Grundrissen und dem Bedarf am Standort nach bestimmten Wohnungsgrößen der Nachfrage anzupassen. Portfolio und Asset Manager können Portfolios schneller und effizienter prüfen, um Potenziale zu erkennen, Leerstände zu minimieren und proaktiv ihren Bestand zu managen. Investoren, Banken und Finanzinstitute können potenzielle Investments in Form einer Pre Due Diligence in kürzester Zeit prüfen und verpassen so keine Investmentmöglichkeit mehr. Versicherungen und Vermögensberater können ihre Kunden schneller und automatisiert über den Wert ihrer Immobilie auf dem Laufenden halten, um Bedarfe eher zu erkennen und ihre Kunden noch besser zu beraten.

Die Nutzung einer digitalen Immobilienbewertung ist die logische Weiterentwicklung und Nutzung der Ressourcen und Technologien, die zur Verfügung stehen.“

Um eine möglichst genaue Bewertung eines Objekts vornehmen zu können, benötigt es eine riesige Menge an Daten. Wie unterscheidet sich die Verfügbarkeit dieser Daten in Deutschland und seinen Nachbarländern? Welche Entwicklungen erwarten Sie im Bereich Datenverfügbarkeit für den deutschen Markt in den kommenden Jahren?

„Wir sind aktuell in neun verschiedenen Ländern aktiv, dadurch haben wir natürlich sehr gute Vergleichsmöglichkeiten. Die größten Herausforderungen in Deutschland sind die zumeist dezentralen Daten, vor allem auf Ebene der Umweltfaktoren. Das bedeutet, die Einbindung dieser ist unlängst aufwendiger als in anderen Ländern, wo diese übergreifend zentral und öffentlich bereitgestellt werden. Der Bereich Open Data ist in anderen Ländern wie bspw. den Niederlanden oder Frankreich sehr viel größer.

Eine andere Herausforderung hier in Deutschland sind Transaktionsdaten. Diese werden anders als in den meisten europäischen Ländern von den Gutachterausschüssen wie ein Schatz gehütet. Wir arbeiten auf dieser Ebene daher sehr eng mit unseren Kunden zusammen, die uns anonymisiert Transaktionsdaten bereitstellen, so dass wir diese auch für das Training unseres Modells einbeziehen können. Für die Zukunft würden wir uns daher vor allem auf der Datenseite freuen, wenn der Markt gemeinsam daran arbeitet Daten für alle bereit zu stellen, um weiter neue Lösungen für alle zu entwickeln.“

Digitalen Lösungen werden mit der stetigen Weiterentwicklung auch stets steigende Nutzungsmöglichkeiten und Chancen zugeschrieben. Wie sieht dies bei statistischen Bewertungsmodellen wie dem AVM von PriceHubble aus?

„Wir haben allein in den vergangenen fünf Jahren acht Lösungen für verschiedene Bedarfe entlang der Wertschöpfungskette Wohnimmobilie geschaffen. Damit sind wir noch nicht am Ende der Reise. Wir arbeiten stets an neuen Lösungen und auch daran immer mehr Variablen in unsere Bewertungen einzubeziehen. Die neuen ESG-Anforderungen, denen sich die Branche in den nächsten Jahren stellen muss, stehen auch bei uns ganz oben auf der Agenda für das kommende Jahr. Ein erster Schritt ist, dass wir die Variable Energie-Label in unser AVM eingebunden haben. Es ist jetzt also möglich zu prüfen, inwieweit sich die Energieklasse meines Gebäudes auf seine Bewertung auswirkt und welche Wertänderungen sich ergeben, wenn ich diese zum Beispiel energetisch saniere.“