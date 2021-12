Nachdem der langfristige Abwärtstrend im Bereich von 102,5955 JPY zu Beginn dieses Jahres ein vorläufiges Ende gefunden hatte, setzt eine dynamische Aufwärtsbewegung zunächst an 110,00 JPY ein, gegen Jahresende ging es schließlich an die Hochs aus Ende 2018 um 114,5495 JPY weiter aufwärts. Ein erster Ausbruchsversuch scheiterte, allerdings präsentiert sich das Chartbild in einer potenziell bullischen Flagge, aus derer das Paar sich in dieser Woche versucht zu befreien. Im Erfolgsfall könnte daraus ein neuerliches und mittelfristiges Kaufsignal hervorgehen.

Heikle Herausforderung

Eine schöne Woche macht noch keinen Sommer, erst oberhalb der Kursmarke von mindestens 115,00 JPY würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der seit Anfang dieses Jahres laufenden Aufwärtsbewegung in den Bereich von 118,6620 JPY merklich zunehmen und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Solange allerdings auch die Dezembertiefs bei 112,5315 JPY nicht signifikant unterschritten werden, bleibt das Paar zunächst als neutral zu bewerten. Erst darunter werden Abschläge in Richtung 112,2220 und 111,6590 JPY wahrscheinlich.