EnviroMetal Technologies Inc. (CSE: ETI; FRA: 7N2) meldet weitere erfolgreiche Ergebnisse bei Tests seiner cyanid-freien Goldgewinnungstechnologie bei refraktären Goldkonzentraten. EnviroMetal konnte aus einer von Glencore Technology speziell vorbehandelten Probe geschätzte 96,7% des enthaltenen Goldes in 24 Stunden gewinnen. Alle Tests wurden von EnviroMetal in seinem Labor in Burnaby, British Columbia, durchgeführt. Die Vorbehandlung beinhaltete die so genannte Albion Process™ Technologie. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus ultrafeiner Zerkleinerung und oxidativer Laugung bei Atmosphärendruck zur Verarbeitung von refraktären Gold- und Kupfererzen sowie Zinkkonzentraten.

Die Tests wurden unter Verwendung des EnviroMetal-Laugungsmittels in drei verschiedenen Konzentrationen durchgeführt, um die Auslaugungseffizienz, gemessen an der Zeit zur Gewinnung des enthaltenen Goldes, und die Auslaugungsgewinne zu bestimmen. Das Goldkonzentrat der Probe wurde mit dem so genannten Albion Process™ in der Abteilung Lakefield von SGS vorbehandelt und wies einen Gehalt von 39,4 Gramm pro Tonne (g/t") Gold auf. Der erste Test, bei dem ein normal starkes Reagenz als Ausgangsbasis verwendet wurde, ergab eine Goldgewinnung von 96,7 % innerhalb von 24 Stunden und zeigte eine schnelle Laugungskinetik wobei mehr als 89 % des Goldes innerhalb von 3 Stunden gewonnen wurde. Nachfolgende Tests wurden mit niedrigeren Reagenzienstärken und kürzeren Auslaugzeiten durchgeführt. Die Rückstände aus allen Tests wurden an ein externes Labor geschickt, um durch Brandproben zertifizierte Goldgehalte zu erhalten.